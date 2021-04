Ini Alasan Raisa Ogah Pamer Potret Anaknya di Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana membeberkan alasan dirinya tidak pernah memamerkan potret anaknya, Zalina Raine Wyllie, di media sosial.

Istri Hamish Daud itu mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga privasi sang anak.

"Menurut aku, itu haknya dia," kata Raisa dikutio dari kanal Boy William di YouTube, Sabtu (17/4).

Meski begitu, pelantun Mantan Terindah itu menyebut wajah sang anak mirip dengan Hamish Daud.

"She looks so cute (dia sangat imut, red)," ujar Raisa yang berjanji akan memperlihatkan wajah anaknya kepada Boy William.

Pesohor kelahiran 6 Juni 1990 itu mengaku tak masalah putrinya yang kini berusia dua tahun itu tak mirip dengannya.

"Enggak apa-apa enggak mirip (Raisa, red), Hamish ganteng," kata Raisa lantas tertawa.

Raisa dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017. Keduanya dikaruniai seorang putri pada 12 Februari 2019. (jlo/jpnn)



