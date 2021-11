Ini Cara The Iconomics Meningkatkan Kolaborasi BUMN dengan Media Massa

jpnn.com, JAKARTA - The Iconomics menggelar Webinar Corporate Communications Talk: “How Do State Owned Enterprises Handle The Media?”.

Acara yang berlangsung secara virtual ini merupakan upaya The Iconomics untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara corporate communication BUMN dan BUMD dengan media massa di Indonesia.

Sejumlah pembicara webinar ini antara lain, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga, Corporate Secretary Bank BRI & Ketua Umum Forum Humas BUMN Aestika Oryza Gunarto, Wakil Ketua Umum III PERHUMAS Boy Kelana Soebroto, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Tri Agung Kristanto.

Pada acara yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hatta ini, para pembicara melakukan sharing pengalaman yang dilakukan, berbagi strategi dan insight dalam menjalin kolaborasi antara corcom dengan media massa.

Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro menjelaskan mengenai fenomena pada corporate communication dalam menjalin hubungan dengan media, baik secara langsung atau melalui perusahaan agensi public relations (PR).

“Hubungan antara humas dengan media harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menghubungi saat membutuhkan saja. Bagaimana pun wartawan adalah teman dengan koridor profesionalitas tetap yang utama,” terang Bram saat membuka acara tersebut.

Arya Mahendra Sinulingga mengatakan strategi penyampaian informasi di Kementerian BUMN tidak pernah menghindari media. Menurutnya merupakan kesalahan besar kalau menghindari media.

“Semua harus punya hubungan yang erat dengan media, karena era sekarang adalah era social media, kita harus masuk seluruh saluran yang ada. Makanya kita (Kementerian BUMN) masuk ke Twitter, Instagram, Facebook, bahkan Tiktok yang kita manfaatkan untuk penyaluran informasi kepada public,” terang Arya Sinulingga.