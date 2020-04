Ini Cerita Tentang Bocah Korslet si Ompong Jio, Kesayangan Mbak Google

jpnn.com - NAMA Jio, si Ompong mendadak populer setelah videonya Bocah Korslet 'Google Kalah Teka-Teki' menjadi trending di YouTube. Penonton video ini di YouTube mencapai 18 juta lebih viewers.

Video Bocah Korslet ini menjadi viral dan dibagikan di jejaring media sosial dan WhatsApp karena tingkah Jio yang lucu dan menggemaskan.

Jadi siapa sebenarnya Jio dan orang yang berjasa membuat nama Bocah Korslet ini mendadak di kenal di seantero dunia maya?

Google kalah teka teki sama bocah korslet Full video cek yucup Link dibio #bocahkorslet