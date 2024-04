Ini Daftar Harga Tiket Konser Westlife di Candi Prambanan

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser With Love Tour 2024 pada Jumat, 7 Juni 2024 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Promotor telah mengumumkan kategori sekaligus harga tiket untuk konser tersebut.

Tiket kategori VVIP dijual dengan harga Rp. 3,500,000, Diamond Rp. 2,900,000, Gold Rp. 2,400,000, Silver Rp. 1,900,000, Bronze Rp. 1,400,000, dan Festival Rp. 700,000.

Adapun tiket konser Westlife With Love Tour 2024 bakal dijual mulai Sabtu, 13 April 2024, pukul 11:00 WIB melalui laman resmi penyelenggara.

Westlife bersiap memukau para penggemar dengan konsep tur terbaru, Westlife With Love Tour 2024.

Konser bakal menampilkan lagu-lagu hit Westlife seperti Swear It Again, Flying Without Wings, World Of Our Own, My Love, If I Let You Go, dan Hello My Love.

Pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia.