Ini Daftar Para Penampil di Hari Pertama Pestapora 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2023 digelar di Gambir EXPO dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta mulai hari ini, Jumat (22/9) hingga 23 dan 24 September 2023.

Pada hari pertama Pestapora 2023, sejumlah musisi dari lintas genre dan generasi bakal beraksi di 12 panggung.

Antara lain, NOAH (Peterpan), Denny Caknan, Armada, The Adams, Padi Reborn, Fiersa Besari, Virgoun, Efek Rumah Kaca X Barasuara, Yura, Pamungkas, Lyodra, Rizky Febian, Rendy Pandugo, dan Ungu.

Selain itu, ada juga KOIL, Pee Wee Gaskins, The Upstairs, Silampukau, Indonesia Timur Show, Kelompok Penerbang Roket, Andra & The Backbone, Stand Here Alone, Dialog Dini Hari, Danilla, The Panturas, Soegi Bornean, dan Bernadya.

Pestapora 2023 hari pertama turut menampilkan Barakatak, Prontaxan, Misanthropy Club, Milledenials, Swellow, Bedchamber, Endah N Rhesa, dan sebagainya.

Digelar oleh Boss Creator, Pestapora 2023 merupakan perayaan musik yang siap dinikmati untuk semua kalangan selama tiga hari berturut-turut.

Baca Juga: Pestapora 2023 Hadirkan 12 Panggung dan Lebih dari 200 Penampil

Pestapora 2023 akan menghadirkan lebih dari 200 penampil dari berbagai genre musik dan lintas generasi.

Semua akan menjadi perayaan musik untuk bersuka cita, menghadirkan hiburan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua orang.