Pestapora 2024 Segera Digelar, Hadirkan Lebih dari 250 Penampil

jpnn.com, JAKARTA - Pestapora 2024 siap menghadirkan festival musik terbesar dan paling meriah di Indonesia pada 20 hingga 22 September 2024 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Lebih dari 250 musisi dari berbagai penjuru Indonesia akan beraksi di 15 area pertunjukan yang disediakan Boss Creator selaku penyelenggara Pestapora 2024.

“Pestapora Pertamina Fastron 2024 bukan hanya sebuah festival musik, tetapi juga perayaan kreativitas dan kebersamaan yang menghadirkan kolaborasi dari berbagai komunitas dan musisi berbakat. Ini menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa kreativitas anak muda Indonesia tidak memiliki batas. Selamat datang di Pestapora 2024, mari berpesta pestapora," ungkap Kiki Aulia Ucup, Festival Director Pestapora.

Festival Pestapora 2024 diklaim lebih dari sekadar ajang musik, melainkan hasil kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dan komunitas kreatif.

Pestapora 2024 menjadi wadah bagi komunitas-komunitas untuk saling berkreasi dan menyemarakkan acara.

Beberapa komunitas yang turut berpartisipasi antara lain Paguyuban Crowd Surf, Microgram Alternative, Yes No Klub, Pon Your Tone, 24 Jamming, Hip Hop Hari Ini, Earhouse, Makna, serta Zodiac, yang masing-masing memberikan pengalaman unik bagi pengunjung selama tiga hari festival.

"Untuk lebih mendekatkan diri dengan target audience, kami mencari apa yang relevan dengan mereka, dan salah satunya adalah festival musik. Pestapora kami anggap sebagai festival musik nomor 1 yang sangat digandrungi pecinta musik Indonesia," ucap Asmirandi, Brand Communication Manager PT Pertamina Lubricants.

Selain itu, Pestapora 2024 juga menghadirkan area ramah keluarga bernama Pecapowa, bekerja sama dengan Ciao Bimbi Daycare, Kebun Kumara, Bumi Playscape, Bumi Kardus, dan Mamasewa.