Ini Daftar Penampil di Hari Pertama Hammersonic 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Hammersonic Festival 2024 akan digelar mulai hari ini, Sabtu (4/5) dan Minggu (5/5) di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta.

Pada hari pembuka, sejumlah band cadas asal luar negeri dan dalam negeri siap menghebohkan festival yang diadakan Ravel Entertainment itu.

Hari pertama Hammersonic 2024 akan dimeriahkan oleh A Day To Remember, Madball, Saosin, Crossfaith, Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, We The Kings Fear Factory, Suffocation, Tiny Moving Forwards, Stand Atlantic, Nervosa, dan lainnya.

Selain itu, bakal ada aksi dari, Strangers, Killing Me Inside Re:Union, Gorebomb, Denisa, Amorfati, Rezume, Velhinha, Sisi Selatan, Circafaith, Rebellion Rose, Next Me Zhanalena, Discrift, Hyper, Crypt Crawler, Freedom of Fear, hingga Modern Guns.

Para pengisi acara bakal beraksi di lima panggung yang telah disediakan oleh Hammersonic 2024.

Adapun Hammersonic 2024 akan dimulai pada pukul 12.00 WIB hingga larut malam.

Kebisingan musik penuh tenaga dan adrenalin yang terpacu dalam sengatan distorsi dari berbagai band cadas sudah ada di depan mata.

Sebagai festival musik cadas terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic 2024 yang dibidani oleh Ravel Entertainment itu kali ini mengusung tema The Majestic Fellowship.