Ini Deretan Film yang Hadir Selama Jakarta World Cinema Week di KlikFilm

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta World Cinema Week (JWCW) akan digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 11-19 November 2023.

Festival film internasional ini akan menghadirkan 90 film dari 54 negara yang dapat ditonton secara langsung di bioskop dan platform streaming KlikFilm.

JWCW 2023 akan dibuka oleh film Inshallah a Boy (Yordania) yang ditulis dan disutradarai oleh Amjad Al-Rasheed, dan ditutup dengan film "Shayda" (Australia) yang disutradarai oleh Noora Niasari.

Selain itu, beberapa film yang telah meraih penghargaan di festival internasional juga akan ditayangkan, seperti Monster (Jepang) karya Hirokazu Kore-eda.

Kemudian, pemenang Palme d'Or di Cannes Film Festival 2022, dan Anatomy of a Fall (Prancis) karya Catherine Corsini, pemenang Grand Prix di Cannes Film Festival 2023.

Director JWCW Shandy Gasela mengungkapkan bahwa film-film yang hadir di KlikFilm telah melewati kurasi yang ketat.

"Film-film yang hadir pastinya film berkualitas yang sudah hadir di festival film internasional sebelum di JWCW," ujar Shandy, dalam keterangannya, Minggu (5/11).

Deretan film lain yang bisa disaksikan melalui platform digital KlikFilm dalam ajang festival JWCW, yaitu Substraction, The Young Imam, The Maiden, White Paradise, Burning Days, Youth (Spring), Upon Entry, dan Possesion.