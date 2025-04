FILM. Memperkenalkan Diri Lewat Asa

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, FILM. memperkenalkan diri dan bersiap meramaikan kancah musik Indonesia.

Mengusung pop-rock dengan sentuhan 2000an, band tersebut beranggotakan Pandu Priyanto (vokal), Johanes Abi (gitar), Anandya Kurniawan (bass), dan Dimas Poncodiwiryo

(drum).

"Awalnya saya bikin FILM. ini, mengajak Abi, Wawan, dan kemudian Dimas untuk bisa jadi 'pelabuhan terakhir' buat saya. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir, bikin band selalu berhenti sebelum berbuah hasil, jadi saya berangan-angan untuk bisa menjadikan FILM. sebagai pelabuhan terakhir saya dalam membuat musik untuk diri sendiri, dengan harapan bisa terus bersama FILM. ini sampai akhir hayat," kata Pandu Priyanto kepada JPNN.com, Rabu (23/4).

“Kalau soal kenapa namanya FILM., sebenarnya enggak ada alasan filosofis tertentu, karena suka saja. Kalau mau disambung-sambungkan sih, saya suka nama band yang universal dan bisa dibaca oleh orang dari negara mana pun. Mungkin harapannya juga biar bisa didengarkan oleh

semua umat manusia pada akhirnya,” sambungnya.

Sebagai gerbang perkenalan ke pendengar, FILM. menghadirkan debut single berjudul ‘Asa’ yang dirilis pada 25 April 2025.

Lagu Asa sendiri bercerita tentang sebuah keraguan seseorang. Seperti fase yang di zaman sekarang hampir selalu dialami oleh seseorang dalam rentang umur 25-35 tahun.

Quarter life crisis mungkin satu istilah yang tepat menggambarkan lagu Asa dari FILM. Bagi khalayak yang sedang berada di fase tersebut, ‘Asa’ adalah jawaban yang tepat menemani saat-saat tersebut.

“Asa sesederhana tentang seseorang yang pernah larut dalam fase doubting him/herself bahkan merasa wasting his/her time. Tetapi, pada suatu titik decide untuk lanjut chasing his/her dreams to enjoy life itself. Better late than never. Apa pun hasilnya kelak,” terang Wawan, panggilan akrab Anandya Kurniawan, bassist FILM.