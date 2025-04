Robert Pattinson Disebut Calon Penjahat Utama di Film Dune: Messiah

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Robert Pattinson dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk memerankan tokoh penjahat utama dalam film Dune: Messiah, sekuel dari Dune: Part Two yang akan diproduksi Legendary Entertainment.

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh The Hollywood Reporter pada Selasa (8/4) waktu setempat.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Pattinson kemungkinan besar akan memerankan Scytale, karakter antagonis dari buku Dune Messiah karya Frank Herbert.

Namun, hingga kini belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Robert Pattinson.

Pattinson saat ini diketahui terlibat dalam sejumlah proyek besar, termasuk sekuel The Batman serta adaptasi The Odyssey.

Meski begitu, sutradara Dune, Denis Villeneuve, dikenal memiliki daya tarik kuat di kalangan aktor papan atas yang ingin bekerja dengannya.

Dua film sebelumnya dalam waralaba Dune menampilkan jajaran pemain bertabur bintang seperti Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Jason Momoa, dan Josh Brolin.

Film Dune (2021) meraup pendapatan global sebesar 410 juta dolar AS, sementara Dune: Part Two (2024) sukses besar dengan pendapatan mencapai 714,6 juta dolar AS.