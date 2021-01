Ini Deretan Pengisi Suara Film Raya and The Last Dragon

jpnn.com, JAKARTA - Walt Disney Animation Studios mengungkap sederet pengisi suara yang terlibat dalam film fantasi Raya and The Last Dragon.

Film animasi ini didominasi oleh aktor populer berdarah Asia. Kelly Marie Tran akan mengisi suara Raya, kesatria pemberani.

Selain itu, ada pula Awkwafina sebagai Sisu sang naga legendaris, dan lawan main dari Tran.

Lalu ada Gemma Chan sebagai Namaari, musuh terbesar Raya; Daniel Dae Kim sebagai Benja, ayah Raya yang bijaksana; Sandra Oh sebagai Virana, ibu Namaari yang kuat; Benedict Wong sebagai Tong, seorang raksasa yang tangguh.

Izaac Wang sebagai Boun, seorang pengusaha berusia 10 tahun; Thalia Tran sebagai Noi, seorang balita kecil yang cerdik; Alan Tudyk sebagai Tuk Tuk, sahabat kepercayaan Raya; Lucille Soong sebagai Dang Hu, pemimpin Negeri Talon; Patti Harrison sebagai pemimpin Negeri Tail; dan Ross Butler sebagai pemimpin Negeri Spine.

Film ini akan membawa para penggemar pada perjalanan epik dan seru dalam dunia fantasi Kumandra, di mana manusia dan naga hidup berdampingan.

Namun, ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan manusia.

Kini, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali dan nasib mereka bergantung pada seseorang kesatria bernama Raya, untuk mencari sang naga legendaris yang dapat mempersatukan kembali tanah dan masyarakatnya yang terpisah.