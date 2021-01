Kiera Knightley tak Mau Lagi Adegan Film Tanpa Busana,Ini Alasannya

jpnn.com - AKTRIS Hollywood Kiera Knightley menyatakan tak mau beradegan tanpa busana di dalam film yang disutradari oleh laki-laki. Hal itu tercantum dalam kontrak kerjanya, sejak dia menjadi ibu pada 2015 lalu.

Ini disampaikan artis cantik itu dalam Podcast the Chanel Connects.

"Saya tak memiliki sikap yang benar-benar anti telanjang. Tetapi saya akan menerapkannya untuk film dengan sutradara laki-laki," katanya dilansir dari BBC.

"Ini sebagian adalah bentuk kesombongan, sebagian lagi adalah karena pandangan laki-laki," kata artis berusia 35 tahun itu.

Jika harus telanjang, dia ingin membuat film tentang pengalaman menjadi ibu, tetapi dengan sutradara perempuan.

"Jika film itu tentang pengalaman sebagai ibu dan penerimaan tentang bentuk tubuh, maaf, itu harus dengan sutradara perempuan," katanya.

Meski, ia memahami sejumlah film masih membutuhkan adegan telanjang di dalamnya. "Ada waktu ketika saya memahami jika adegan dewasa ini akan sangat bagus muncul di film, maka Anda bisa menggunakan orang lain di dalamnya," katanya.

Sebelumnya, Knightly sudah bermain untuk sejumlah film, seperti Bend it Like Beckham, Atonement, dan Pirates of Caribbean.