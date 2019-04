Ini Gila! Spurs Ketemu Ajax Usai Singkirkan City dengan Dramatis

jpnn.com, MANCHESTER - Tottenham Hotspur mencapai semifinal pertama di Liga Champions sejak 1961/62. Saat terakhir Spurs ke 4 Besar, ajang ini masih bernama Piala Champions.

Musim ini, pasukan asuhan Mauricio Pochettino melenggang usai menyingkirkan sesama Inggris, Manchester City.

?? Tottenham = semi-finalists for the 1st time since 1961/62 ????????????#UCL pic.twitter.com/APzKVcZhtd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2019