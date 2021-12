Ini Isu Penting yang Dibahas Dalam Kongres Pemuda Asia Afrika

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Asia Afrika bakal menggelar kongres Asian African Youth Government (AAYG) dalam waktu dekat.

Kongres tersebut rencananya akan membahas sejumlah persoalan, termasuk gejolak Indo-Pasifik.

Project Officer Kongres AAYG Respiratori Saddam Al-Jihad mengatakan dunia mengalami berbagai persoalan yang diperparah kehadiran pandemi Covid-19. Hal ini mendapat perhatian serius dari mereka.

"Kami tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang membuat kawasan jadi instabilitas seperti yang sedang terjadi di kawasan Indo-Pasifik yang melibatkan negara-negara besar," kata Saddam dalam siaran persnya, Sabtu (11/12).

Saddam menuturkan bahwa kehadiran negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia di Indo-Pasifik lantaran agresifitas China. Terlebih, China terlibat sengketa perbatasan yang tidak kunjung selesai dengan sejumlah negara di Indo-Pasifik.

"Klaim China atas wilayah Laut China Selatan dengan menetapkan Nine Dash Line telah memunculkan masalah dengan negara-negara yang berada sekitar Laut China Selatan,” kata dia.

Adapun Kongres Pemuda Asia Afrika tersebut rencananya bakal digelar pada 16-19 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat.

Kongres tersebut mengambil tema 'The notion of Asian African Youth for the World’s Collaboration on Covid-19 and Beyond'.