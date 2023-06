Ini Jadwal dan Bintang Tamu Jazz Gunung Bromo 2023

jpnn.com, JAKARTA - Jazz Gunung Bromo 2023 akan digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada 21-22 Juli 2023.

Tahun 2023 menjadi momentum bagi Jazz Gunung Bromo untuk merayakan 15 tahun pelaksanaannya dengan tema 'Indahnya Jazz Merdunya Gunung'.

Selain menghadirkan para musisi Indonesia yang mendedikasikan dirinya untuk musik tanah air, beberapa musisi dari luar negeri turut berpartisipasi membawa misi pertukaran budaya musik jazz.

Musisi yang tampil adalah para legenda musik Indonesia dari generasi ke generasi karena konsistensi dan karyanya yang fenomenal sesuai zamannya.

"Komitmen kami selain untuk memberi ruang apresiasi kepada para musisi jazz lintas generasi, juga untuk tetap berkontribusi kepada dampak pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkap penggagas Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono di Institut Francais Indonesia (IFI), Jakarta, Selasa (13/6).

Upaya tersebut terus dilakukan Jazz Gunung Indonesia (JGI) untuk menggerakkan perekonomian sektor budaya, musik, dan pariwisata pascapandemi.

Mulai tahun lalu, JGI sudah memulai event di Bandung bekerja sama dengan The GAIA Hotel Bandung untuk menginisiasi Jazz In The Valley.

Tahun ini setelah Jazz Gunung Bromo juga akan diselenggarakan Jazz In The Valley di Bandung pada bulan Agustus dan Jazz Gunung Ijen di Banyuwangi pada bulan September.