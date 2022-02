Ini Jadwal TikTok Awards Indonesia, Siapa yang Akan Juara?

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak ajang penghargaan, TikTok Awards Indonesia 2021 sudah di depan mata.



Program yang diselenggarakan RCTI dan TikTok itu bakal dilaksanakan pada 25 Februari 2022.

"Ini ajang yang sangat positif karena dunia digital yang makin berkembang, tidak hanya dari tingkat kreativitas tetapi juga lahan menghasilkan dari segi ekonomi," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI, Kamis (24/2).

TikTok Awards Indonesia 2021 akan dimeriahkan oleh Ed Sheeran, Afgan, Rossa, Alsa Aqilah, Idgitaf, Betrand Peto Putra Onsu, Happy Asmara, dan Lyodra.

Selain itu, bakal ada juga figur ternama seperti Verrell Bramasta, Thoriq Halilintar, Fuji, Riza Syah, Greysia Polii, Apriyani Rahayu, Dims The Meat Guy, Timotius Mulyadi, dan Vina Mulyana.

TikTok Awards Indonesia 2021 akan memberikan hadiah untuk 15 kategori, terdiri dari 6 kategori People's Choice yakni berdasarkan pilihan penggemar, serta 9 kategori Judge’s Pick sesuai penilaian dewan juri.

Penggemar bisa melakukan voting untuk TikTok Awards Indonesia 2021 mulai 14 Februari hingga 24 Februari 2022.

Adapun 6 nominasi yang bisa dipilih yakni 'Rising Star of The Year', 'Celebrity of The Year', 'Musician of The Year', 'Viral Song of The Year', 'Popular Creator of The Year', serta ‘Popular Streamer of the Year'.

TikTok Awards Indonesia 2021 juga menunjuk sejumlah figur publik sebagai juri untuk 9 kategori.