Ini Para Coach Ajang The Voice Kids Indonesia 2021

jpnn.com, JAKARTA - Para coach ajang The Voice Kids Indonesia sukses tampil memukau dalam Amazing Concert GTV beberapa hari lalu.

Mereka adalah Isyana Sarasvati, Marcell Siahaan, dan Yura Yunita, sementara Rizky Febian tidak bisa tampil dalam konser tersebut.

Amazing Concert menjadi momen pengenalan para coach jelang The Voice Kids Indonesia yang tayang mulai Februari 2021 mendatang.

Isyana Sarasvati, Marcell dan Yura Yunita sempat berkolaborasi dengan musisi berkelas seperti Titi DJ, Via Vallen, Iis Dahlia, Danang, Vionita, dan Dyrga Dadali.

Marcell dan Via Vallen terdengar begitu apik membawakan lagu 'I Miss You But I Hate You' dari Slank.

Sementara Isyana Sarasvati tampil memukau saat berduet dengan Titi DJ membawakan lagu Sang Dewi

Bagi Marcell, ini kesempatan kedua kalinya duduk di kursi coach The Voice Kids Indonesia.

Coach Marcell sudah menyiapkan strategi dan kriteria kontestan yang akan dipilih untuk masuk timnya.