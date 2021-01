Ini Peran Penting Blockchain Velas dalam Ekonomi Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa teknologi blockchain memainkan peran penting dalam peningkatan program Sustainable Development Goals (SDG).

Teknologi blockchain Velas asal Swiss bergerak lincah demi menjawab tantangan ekonomi masa depan. Saat ini blockchain membentuk industrinya sendiri dan makin matang, menyelaraskan dengan permintaan pasar termasuk dari bisnis tradisional.

Komponen jumlah, kecepatan dan biaya transaksi mendapatkan perhatian khusus agar lebih bisa diterima di sektor bisnis.

Baca Juga: Mahasiswa Indonesia Mengasah Kemampuan lewat Blockchain Developer Fast Track

Blockchain Velas, yang beraset kripto VLX, adalah satu dari ribuan penyedia public blockchain di dunia yang lebih fokus soal itu, sembari menambahkan beragam fitur di dalamnya.

"Kendati blockchain bersifat desentralistik, masa depan teknologi ini harus bisa menjawab tantangam soal kecepatan dan interkoneksi dengan blockchain lain," kata Alex Alexandrov, CEO Velas dalam keterangannya, Kamis (28/1).

Kemampuan Solana codebase yang meningkat dan dipadukan dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) di blockchain Velas, memungkinkan Velas untuk mendukung aplikasi desentralisastik (dApp) Ethereum, karena mendukung smart contract berbasis Solidity.

Baca Juga: Symblox dan Velas Tingkatkan Teknologi Blockchain

“Kelak, blockchain Velas bisa menangani lebih dari 50 ribu transaksi per detik. Sedangkan saat ini sekitar 30 ribu transaksi per detik. Sebagai perbandingan, VisaNet sekitar 65 ribu transaksi per detik. Pun kelak," kata Alexandrov.

Tm Velas saat ini sedang mengembangkan fungsi Telegram agar bisa dipadukan dengan blockchain, sehingga sifat desentralistik media sosial ternama itu bisa dimunculkan.