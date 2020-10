Ini Pesan Luna Maya untuk Ariel NOAH

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya menyampaikan pesan untuk Ariel NOAH supaya menjaga kesehatan. Pesan tersebut diucapkan Luna saat berbincang dalam tayangan Feni Rose Official di YouTube.

Awalnya, presenter Feni Rose bertanya apa yang ingin disampaikan Luna untuk Ariel.

"Sebagai teman, aku ngasih tahu ini saja, jaga kesehatan," kata Luna Maya, Kamis (1/10).

Pemain film Suzzanna itu mengingatkan Ariel menjaga kesehatan lantaran mantan kekasihnya itu punya kebiasaan begadang.

Apalagi menurut Luna, vokalis NOAH itu juga perokok aktif.

"Karena orangnya suka begadang, kelihatan matanya suka hitam atau apa, terus merokoknya juga banyak," ujar host Dahsyat itu.

Dengan masukan yang disampaikannya, Luna berharap bapak satu anak itu semakin peduli dengan kesehatan sendiri.

"Maksudnya, saatnya untuk take care of yourself," imbuh Luna Maya. (ded/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: