Ini Produk Populer di 12.12 Realme Carnival

jpnn.com, JAKARTA - Realme mendapat sambutan yang baik di beberapa platform e-commerce saat kampanye 12.12 lalu. Pada kampanye ini, realme membawa produk unggulanya mulai dari realme X2 Pro, realme 5s, kemudian realme 5, realme XT, dan realme 5 Pro yang dijual dengan harga khusus selama satu hari.

Tidak hanya itu, headset nirkabel pertama dari realme itu juga dijual dengan pilihan warna lengkap serta harga yang lebih terjangkau. Sejatinya, kejutan yang dihadirkan oleh realme itu sebagai bentuk apresiasi realme ke pasar tanah air. Ternyata perangkat realme mendapatkan respon yang baik.

Realme berhasil mendapatkan posisi Top 4 Smartphone Brand di Indonesia tahun ini karena memberikan potongan khusus pada produk-produk terbaiknya.

Selain itu, realme juga mendapatkan rekor sebagai merek smartphone No. 1 di platform Akulaku karena memiliki tingkat pertumbuhan penjualan tertinggi selama 12.12 di realme Carnival. Dan diikuti di platform Shopee dengan peringkat Top 3.

Catatan lain juga diciptakan oleh produk realme Full Speed Flagship realme X2 Pro. Produk flagship yang baru diluncurkan ini mendapat jabatan no. 1 smartphone flagship terlaris dengan segmen Rp 7-8 Juta di Blibli.com. Sementara realme 5s juga ikut meraih gelar no. 1 New Quad Camera Smartphone di Lazada.

Realme X2 Pro hadir dengan prosesor Snapdragon seri 855+. Prosesor itu diklaim lebih cepat dari generasi sebelumnya, tangkas sekaligus cerdas menjalankan operasi inti.

Bagian layarnya didukung panel super AMOLED Ultra Smooth dengan kecepatan refresh 90Hz yang diusungnya, menjadikan sajian visual paling halus yang memanjakan mata. Kecepatan turut ditunjukkan dari segi baterai dengan pengaplikasian teknologi pengisian 50W SuperVOOC. Teknologi tersebut bisa sajikan kecepatan pengisian baterai untuk penuh dari kondisi kosong hanya dalam waktu 35 menit.

Sedangkan untuk realme 5s, smartphone ini bisa menjadi no. 1 New Quad Camera Smartphone di Lazada karena bisa berikan standar baru ke jajaran smartphone di kelasnya. realme mengupgrade kamera utama di realme 5 menjadi resolusi 48MP.