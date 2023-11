Ini Tekad Okie Agustina Setelah Gugat Cerai Gunawan Dwi Cahyo

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Okie Agustina menyampaikan tekad dirinya setelah menggugat cerai suaminya, Gunawan Dwi Cahyo.

Dia mengaku akan fokus berjuang hidup sendiri demi masa depan anak-anaknya.

"Bismillah, saatnya bangkit dan berjuang untuk aku dan anak-anak. Life must go on," kata Okie Agustina, baru-baru ini.

Mantan istri Pasha Ungu itu lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyampaikan dukungan.

Menurut Okie Agustina, dukungan moril daei para sahabat sangat berarti bagi dirinya.

"Terima kasih buat sahabat-sahabat aku selalu jadi penyemangat dan penguat aku," tambahnya.

Diketahui, Okie Agustina telah menggugat cerai suaminya, Gunawan Dwi Cahyo.

Adapun gugatan cerai didaftarkan ke Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/11).