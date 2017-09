Ini Tiga Kandidat Pemain Terbaik FIFA 2017

jpnn.com, LONDON - Induk organisasi sepak bola dunia telah merilis tiga kandidat pemain terbaik FIFA 2017 atau The Best FIFA Men's Player di London, Jumat (22/9) siang waktu setempat.

Cristiano Ronaldo, peraih penghargaan 2016, kembali masuk dalam trio kandidat. Selain pemain Real Madrid berkebangsaan Portugal itu, juga ada Lionel Messi maestro lapangan hijau dari Barcelona/Argentina, dan juga Neymar (Barcelona-PSG/Brasil).

Trio kandidat pemain terbaik FIFA 2017 ini menyisihkan 21 nominasi lainnya yang tersaring sejak bulan lalu. Para pemain yang masuk nominasi merupakan pelaku sepak bola pilihan dari pelatih timnas, kapten, media terpilih dan juga penggemar.

Pengumunan best of the best akan digelar di London, 23 Oktober nanti. (adk/jpnn)

Kandidat Terbaik FIFA 2017

Pemain Putra

* Cristiano Ronaldo (POR / Real Madrid)

* Lionel Messi (ARG - FC Barcelona)

* Neymar (BRA - FC Barcelona / Paris Saint-Germain)