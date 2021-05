Ini Wabup Perempuan Termuda di Indonesia, Cantik dan Cerdas

jpnn.com, MANDAILING NATAL - Nama Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution memecahkan rekor menjadi wabup perempuan termuda di Indonesia.

Wabup terpilih yang baru saja ditetapkan KPU Madina pada 3 Mei 2021 lalu itu lahir di Kotanopan, Madina pada, 1 Desember 1993.

Atika juga disebut menjadi wakil bupati perempuan lajang pertama di Indonesia. Atika panggilan Atika Azmi Utammi Nasution, kini genap berusia 27 tahun.

“Iya saya terkonfirmasi menjadi wakil bupati perempuan termuda,” tutur Atika seusai acara penetapan Bupati dan Wakil Bupati Madina yang dilaksanakan oleh KPUD setempat.

Berawal dari rasa ingin memperbaiki kampung halamannya dari keterpurukan pembangunan dan ingin memberikan wadah kreativitas anak muda di Madina, Atika yang juga lulusan Master of Finance dari University of New South Wales Australia pada 2017 ini memutuskan pulang kampung dan memilih jalur politik untuk mewujudkan harapannya itu.

"Saya pulang ke Indonesia dan memutuskan berkomunikasi dengan politikus di Mandailing Natal, dan bertemu dengan Pak Sukhairi dan akhirnya kami punya visi yang sama. Kami diusung tiga partai pengusung yakni, PKB, Hanura dan PKS,” ungkap Atika.

Dia erpilih bersama bupati terpilih Ja'far Sukhairi Nasution politikus wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madina.

“Alhamdulillah saya sebagai wakil bupati terpilih dan Pak Sukhairi sebagai bupati terpilih, Insyaallah akan memberikan kemajuan untuk Madina,” tambahnya.