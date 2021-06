Ini yang Membuat Via Vallen Jatuh Cinta kepada Sang Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Via Vallen sedang menjalin hubungan asmara dengan Chevra Yolandi.



Dia mengatakan dirinya sudah sejak lama mengenal sosok Chevra karena bekerja di satu label musik yang sama.



"Ya sudah dijalanin sajalah (hubungannya dengan Chevra)," ujar Via Vallen di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.



Meski begitu, pelantun lagu Selow itu mengaku belum lama menjalin kedekatan dengan kekasihnya. Adapun keduanya menjalin hubungan spesial semenjak terlibat projek bersama.



Di mata Via Vallen, Chevra merupakan sosok pria baik hati.



"(Chevra) baik orangnya, sayang sama keluarga, dan soleh. Pokoknya baik," ucapnya.



Wanita 29 tahun itu menuturkan usianya dengan Chevra terpaut tiga tahun. Meskipun sang kekasih lebih tua darinya, tetapi Viva Vallen tak mempermasalahkan hal tersebut.



"Ya justru memang harusnya cowok lebih tua dari perempuan," tutur pemilik nama asli Maullydia Octavia itu.(mcr7/jpnn)