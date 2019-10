Inilah 11 Wakil Indonesia yang Masih Bertahan di French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Indonesia menyisakan sebelas wakilnya di French Open 2019 Super 750 yang akan memasuki babak 16 Besar di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Kamis (24/10) malam WIB.

Di nomor tunggal putra masih ada Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito dan Anthony Sinisuka Ginting. Sementara di sektor tunggal putri tinggal menyisakan Fitriani.

Kemudian dari ganda putra masih ada tiga wakil yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Daddies), Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Minions) dan Wahyu Nayaka/Ade Yusuf.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi satu-satunya wakil di nomor ganda putri. Sementara di sektor ganda campuran ada tiga, yaitu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja. (adk/jpnn)

Order of Play #FrenchOpenSuper750 - Day 3



C1

20.40 WIB Minions



C2

-



C3

19.10 WIB Hafiz/Gloria

21.40 WIB Wahyu/Ade

22.30 WIB Vito

01.00 WIB Fitriani



C4

19.10 WIB Jojo

20.50 WIB Ahsan/Hendra

21.40 WIB Greysia/Apri

01.00 WIB Rinov/Pitha

01.50 WIB Ginting

02.40 WIB Praveen/Melati pic.twitter.com/gfwqMZIVoz — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 23, 2019

11 Wakil Indonesia yang masih bertahan di French Open 2019:

Jonatan Christie vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

Shesar Hiren Rhustavito vs Subhankar Dey (India)

Anthony Sinisuka Ginting vs Huang Yu Xiang (Tiongkok)

Fitriani vs He Bing Jao (Tiongkok)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Korea)

Wahyu Nayaka/Ade Yusuf vs Hang Cheng Kai/Zhou Hao Dong (Tiongkok)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Liu Xuan Xuan/Xia Yu Ting (Tiongkok)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Ben Lane/Jessica Pugh (Inggris)