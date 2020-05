Inilah Dampak Alkohol pada Kesehatan Jantung Anda

jpnn.com, JAKARTA - Dampak alkohol pada jantung sangat tergantung pada seberapa banyak minuman tersebut dikonsumsi.

The American Heart Association merekomendasikan tidak lebih dari satu gelas alkohol per hari untuk wanita, dan dua gelas alkohol atau wine per hari untuk pria.

"Jika Anda melampaui batas itu, maka Anda akan mulai kehilangan manfaat dari alkohol tersebut dan justru yang Anda dapatkan adalah kerugian," kata Lauren Gilstrap, MD, seorang ahli jantung di Dartmouth-Hitchcock Medical Center, seperti dilansir laman MSN, Senin (25/5).

Minum ringan hingga sedang mungkin memiliki beberapa manfaat perlindungan bagi jantung Anda, menurut sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam Journal of American College of Cardiology.

Studi ini menemukan bahwa pria yang minum kurang dari 14 gelas alkohol per minggu adalah 21 persen lebih kecil kemungkinannya meninggal akibat penyakit kardiovaskular.

Sedangkan wanita yang minum alkohol kurang dari tujuh gelas per minggu memiliki risiko penurunan risiko kematian kardiovaskular sebesar 34 persen. "Kuncinya adalah moderasi," jelas Gilstrap.

Ketika Anda minum alkohol, detak jantung Anda meningkat, seperti halnya tekanan darah Anda.

Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa bahkan minum anggur atau alkohol dalam jumlah sedang, sekitar tujuh hingga 13 gelas per minggu, bisa meningkatkan tingkat tekanan darah tinggi.