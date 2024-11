Inilah Dua Film Pendek Terbaik di Fesbul Lokus 9

jpnn.com - Sukses melangsungkan workshop selama tiga hari di Hotel Daima, Kota Padang pada 20 – 22 September 2024 kemarin, Fesbul (Festival Film Bulanan) juga berhasil menemukan dua film pendek terbaik yang

mewakili Tanah Minang.

Kedua film itu adalah RANUANGAN (2024) dan NO UFO SIGHTINGS IN A THIRD WORLD COUNTRY (2024).

Kedua film pendek ini dipilih secara ketat oleh tim kurator Fesbul dalam rangkaian Fesbul 2024: Lokus 9 Open Submission yang telah berlangsung pada 2 Oktober – 12 Oktober 2024.

Open Submission ini sendiri memang mengikuti kegiatan Workshop Fesbul 2024: Lokus 9 di Kota Padang. Di mana dalam kegiatan workshop tersebut, dihadiri oleh 20 peserta terpilih yang memang memiliki ketertarikan dengan dunia film pendek.

Fesbul sendiri memang setiap tahunnya secara rutin melangsungkan kegiatan workshop sekaligus open submission untuk film-film pendek di sepuluh lokasi seluruh Indonesia.

Di mana dalam setiap lokasi alias lokus itu, dipilih dua film pendek yang akhirnya akan kembali ‘bertarung’ untuk memperebutkan posisi lima film terbaik untuk acara puncak Perayaan Fesbul 2024 yang bakal digelar pada 17 November 2024 mendatang.

Sebagai salah satu lokus dengan antusiasme cukup tinggi, dua film pendek yang dipilih oleh Fesbul memang memiliki cerita yang menarik.

Film RANUANGAN sendiri merupakan film mengenai perempuan Minangkabau yang juga disutradarai oleh wanita, Khelda Dewi Suryani.