Sukses! Workshop Fesbul di Kota Samarinda Diburu Sineas

jpnn.com - Fesbul Workshop kali ini ada di salah satu kota yang paling iconic di Kalimantan yaitu kota Samarinda. Workshop Fesbul yang dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 4-6 Oktober 2024 lalu.

Workshop Fesbul dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk menjangkau para sineas-sineas di penjuru Indonesia serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan filmmaker khususnya di Lokus 10 kawasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Di Workshop Fesbul Lokus 10 di Samarinda ini keren-keren sekali para pesertanya. Tidak hanya karyanya yang keren tapi semangat mereka yang terlihat membara di mata mereka.

Terekam jelas saat mereka mempresentasikan ide karya mereka di workshop hari pertama. Step-step yang mereka buat di hari pertama memang belum sempurna tapi mereka mampu untuk menghadapi semuanya sampai tertata.

Semua peserta hadir dan mendapat kesempatan emas untuk mendalami teknis dan trik dalam perfilman dari berbagai sudut pandang. Workshop di Lokus 10 ini, fokus membahas penulisan skenario, penyutradaraan, dan produksi film.

Semua itu langsung dibimbing dengan para mentor ahli di bidangnya ada Jason Iskandar, Monica Vensa Tedja dan Jhon Badalu.

Hari kedua dilanjutkan dengan sesi One on One Mentoring, dimana peserta dapat berkonsultasi langsung dengan para mentor tentang proyek film mereka.

Semua perencanaan yang sudah dikerjakan dikoreksi serta mendapatkan masukan-masukan yang bisa membangun karya lebih baik lagi.