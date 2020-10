Inilah Konsep Baru Unit Apartemen ala New Normal, Tetap Nyaman WFH

jpnn.com, JAKARTA - Proses pembangunan Apartemen Vasaka Solterra yang berlokasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan tetap berjalan sesuai progres kendati di tengah keadaan pandemi Covid-19 saat ini.

Hal tersebut ditandai dengan adanya pelaksanaan topping off ceremony tower Solterra Residences Apartemen Vasaka Solterra yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2020.

Ketepatan waktu pengerjaan apartemen Vasaka Solterra tidak lepas dari sisi penjualan yang sudah berhasil menjual hampir 100% sold out tower Solterra residences.

Maka dari itu PT. Waskita Fim Perkasa realti berkomitmen tinggi untuk melakukan serah terima unit tepat waktu.

Bersamaan dengan topping off tower Solterra Residences Apartemen Vasaka Solterra PT. Waskita FIM Perkasa Realti juga akan merilis ‘Mock up Unit New Normal Design’ dengan konsep Work, Living & Play in One Place.

Konsep baru ini ditawarkan agar penghuni di kondisi saat ini “di rumah aja” bisa melakukan seluruh kegiatan sehari – hari di unit apartemennya.

Selain menjadi tempat tinggal, unit apartemen didesain untuk kegiatan bekerja, melakukan hobi, sampai dengan tempat hangout bersama teman – teman.

“Dengan mengusung desain konsep yag disebutkan di atas penghuni bisa memaksimalkan space yang dimiliki serta memudahkan untuk beraktivitas di unit mereka. Dikarenakan di situasi pandemi Covid 19 saat ini orang - orang beraktivitas & berkegiatan dari rumah sehingga munculah ide flexibilitas activity. Jadi unit tersebut bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan,” ungkap Ignatius Joko Herwanto, President Director PT Waskita FIM Perkasa Realti.