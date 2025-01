Inilah Kontestan Perempat Final Australian Open 2025, Sore Nanti Djokovic Vs Alcaraz

jpnn.com - MELBOURNE - Ajang grand slam pertama dalam kalender tahun ini, Australian Open 2025 telah tiba di perempat final.

Dua juara bertahan di nomor tunggal putra dan tunggal putri masih bertahan.

Tunggal putra petahana Jannik Sinner (Italia) akan berhadapan dengan andalan tuan rumah Alex de Minaur.

"Ini sangat berarti (lulus Top 8). Tidak ada yang lebih ingin saya lakukan selain bermain dengan baik di Australia," kata De Minaur, yang menjadi petenis ke-5 Australia yang mencapai perempat final di Open Era.

Di nomor tunggal putri, petahan Aryna Sabalenka juga masih bertahan. Sabalenka akan menghadapi Anastasia Pavlyuchenkova di 8 Besar.

Perempat final Australian Open 2025 telah dimulai pagi ini dengan pertarungan Coco Gauff vs Paula Badosa. Sore nanti ada superbig match di tunggal putra, yakni Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz. (ao/jpnn)

Perempat Final Tunggal Putra Australian Open 2025

Jannik Sinner (Italia, unggulan 1, usia 23 tahun) vs Alex de Minaur (Australia, unggulan 8, usia 25 tahun)

Ben Shelton (AS, unggulan 21, usia 22 tahun) vs Lorenzo Sonego (Italia, non-unggulan, usia 29 tahun)

Novak Djokovic (Serbia, unggulan 7, usia 37 tahun) vs Carlos Alcaraz (Spanyol, unggulan 3, usia 21 tahun)

Tommy Paul (AS, unggulan 12, usia 27 tahun) vs Alexander Zverev (Jerman, unggulan 2, usia 27 tahun)

Perempat Final Tunggal Putri Australian Open 2025

Aryna Sabalenka (Belarusia, unggulan 1, usia 26 tahun) vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, unggulan 27, usia 33 tahun)

Coco Gauff (AS, unggulan 3, usia 20 tahun) vs Paula Badosa (Spanyol, unggulan 11, usia 27 tahun)

Madison Keys (AS, unggulan 19, usia 29 tahun) vs Elina Svitolina (Ukraina, unggulan 28, usia 30 tahun)

Emma Navarro (AS, unggulan 8, usia 23 tahun) vs Iga Swiatek (Polandia, unggulan 2, usia 23 tahun)