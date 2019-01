Inilah Spesifikasi Redmi Go Terbaru

jpnn.com - XIAOMI diam-diam telah menyiapakan smartphone berbasis Android Go di bawah merek Redmi atau disebut Redmi Go. Smartphone ini telah mendapatkan sertifikat di sejumlah pasar dan kabarnya siap meluncur di Filiphina.

Hal itu diketahui lewat akun resmi Facebook Xiaomi Filiphina yang membagikan posting-an dengan gambar smartphone bertulis 'Ready'. Jelas saja postingan bertagar #GoSmartDoMore itu menggoda para Mi Fans untuk membeli smartphone tersebut.

Blog Philippino, Revu.com.php, menyebutkan Redmi Go sudah tersedia di toko online Lazada, lengkap dengan daftar spesifikasi yang menyertainya. Poster itu juga memiliki tagline 'Go Smart, Do More' yang sama dengan postingan Xiaomi di Facebook.

Melansir Gizmochina, Sabtu (26/1), Redmi Go bisa disebut sebagai Redmi 4A atau Redmi 5A yang didesain ulang dengan beberapa perubahan. RAM dan penyimpanannya juga akan dipangkas sebagaimana smartphone Android Go merek lain.

Redmi Go akan memiliki layar 5 inci dengan aspek rasio 16:9 dan kecerahan 380 nits. Dapur pacu akan disokong Snapdragon 425 berpadu dengan 1GB RAM dan penyimpanan 8GB. Namun pengguna bisa menambah penyimpanan melalui slot microSD khusus yang mampu menampung hingga 128GB.

Fitur kameranya didukung sensor 8 megapiksel f/2.0 dan lampu flash di belakang ponsel. Untuk aktivitas selfie, Redmi Go akan dibekali kamera 5MP f/2.2. Spesifikasi lainnya yakni Bluetooth 4.1, dukungan kartu SIM ganda baterai 3.000 mAh.

Sayangnya, Redmi Go akan berjalan di Andorid 8.1 Oreo, bukan Android Pie. Belum jelas berapa harga smartphone Redmi ini. Informasi lainnya hanya varian warna hitam dan biru. (mg9/jpnn)