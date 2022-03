Innalillahi, Ayah Ikke Nurjanah Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Duka tengah menyelimuti keluarga besar pedangdut Ikke Nurjanah. Ayah pelantun Memandangmu ini, Abdul Pihar Tanjung meninggal dunia pada Jumat (4/3).

Dalam pesan berantai di kalangan awak media, ayah Ikke mengembukan napas terakhir pada pukul 05.48 WIB.

"Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Telah berpulang papa, suami, kakek kami tercinta Bapak Abdul Pihar pada pkl 05.48 wib orang tua sekaligus bapak dr Ikke Nurjanah. Alfatihah," bunyi pesan tersebut.

Kabar duka itu juga disampaikan oleh Siti Adira Kania, putri Ikke Nurjanah dari pernikahannya dengan Aldi Bragi.

Adira tanpak mengunggah potret pemakaman sang kakek melalui akunnya di Instagram.

"Rest in Love, Angku," tulis Siti Adira Kania, sebagai keterangan.

Suami Ikke Nurjanah, Karlie Fu juga menyampaikan rasa duka ditinggalkan oleh sang ayah mertua.

"You will be deeply missed Pah (kau akan sangat dirindukan, pah)," tulis Karlie Fu, melalui akunnya di Instagram.