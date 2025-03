Inovasi Smart Living Modena untuk Ramadan yang Lebih Praktis dan Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan adalah momen yang sarat makna, di mana refleksi, kebersamaan, dan tradisi menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian.

Memahami pentingnya momen ini, Modena menghadirkan solusi pintar yang menggabungkan inovasi dengan nilai budaya, sehingga persiapan sahur dan momen berbuka puasa menjadi lebih mudah, praktis, dan nyaman bagi keluarga.

"Di tengah ritme kehidupan yang semakin dinamis, rumah seharusnya menjadi tempat yang mendukung, bukan justru menambah kerumitan," ujar Head of Brand Communication Modena Dita Gautama.

Baca Juga: Modena Hadir dengan Solusi Smart Home untuk Kehidupan yang Lebih Praktis

Dia mengatakan selaras dengan esensi Home That Gets You, inovasi ini dirancang dengan pengguna sebagai pusatnya, memastikan setiap produk benar-benar memahami dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen.

"Di bulan Ramadan ini, kami ingin menghilangkan kerepotan sehari-hari, sehingga keluarga dapat fokus pada hal yang benar-benar penting, menghabiskan waktu berkualitas bersama. Dengan smart dispenser kami, sahur dan iftar menjadi lebih lancar, menjadikan setiap momen lebih mudah dan penuh kehangatan," katanya.

Di antara inovasi terbaru Modena, Smart Dispenser DD 4118 BOBK menjadi sorotan utama.

Baca Juga: Modena Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Trash Fest 2025

Sebagai dispenser pintar pertama di dunia yang dilengkapi teknologi intuitif canggih, perangkat ini menghadirkan pengalaman hidrasi yang lebih mudah dan efisien bagi keluarga modern.

Lebih dari sekadar dispenser air, Modena Smart Dispenser DD 4118 BOBK dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan berbagai fitur unggulan, salah satunya fitur Precision temperature control yang memungkinkan keluarga menyiapkan minuman pada suhu yang ideal, baik itu teh hangat yang menenangkan sebelum fajar maupun minuman dingin yang menyegarkan setelah seharian berpuasa.