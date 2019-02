Insiden Kalajengking Naik Lion Air Jadi Sorotan Media Asing

View this post on Instagram

Kejadian tak terduga pada penerbangan Lion Air JT 293, Pku-Jkt, 14 Feb 2019. Tiba-tiba muncul kalajengking (scorpion) di tempat penyimpanan bagasi di atas tempat duduk. Persis di atas kepala saya. Semoga ada langkah penanganan yang serius dan pihak Lion Air. #kalajengkingdipesawat #kalajengkingdilionair #hororkalajengkinglionair #terbangbersamakalajengking #scorpionatlionair #flightwithscorpion