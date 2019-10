Instagram Uji Fitur Baru untuk Kelola Follower

jpnn.com - INSTAGRAM dilaporkan tengah menguji fitur untuk pengelompokkan followers bagi penggunannya.

Dilansir dari Engadget, Senin (22/10), Instagram mungkin akan mengumpulkan beberapa kontak berdasarkan sejumlah kategori.

Sementara itu, seorang analis aplikasi Jane Machung Wong menemukan media sosial berbagai foto itu sedang menguji cara untuk mengelompokkan follower ke dalam kategori, sehingga lebih mudah dikelola.

Kategori itu dibagi menjadi 'least interacted with', 'most shown in feed,' 'art' 'comics', dan 'travel'.



Seperti banyak tes lainnya, tak ada jaminan fitur pengelompokan akun ini siap digunakan secara luas dalam waktu dekat. Bahkan, bisa saja fitur tidak diluncurkan sama sekali.

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga fitur pengelompokan akun akan dirilis Instagram dalam update mendatang.

Yang pasti, fitur baru itu akan membatu pengguna memfokuskan feed pada orang yang disukai.

Selain itu, fitur baru juga bisa membantu pengguna mengurangi feed biasa dan hanya menemukan yang favorit saja. (mg9/jpnn)