Intan Fauzi Dorong BRI Aktif Menggunakan Sistem Menjemput Bola

jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didorong untuk konsisten mewujudkan inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan.

Hal itu sejalan dengan visi BRI menjadi 'The Most valuable Banking Group in Southeast Asia' dan 'Champion of Financial Inclusion' pada tahun 2025 mendatang.

Visi tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024.

Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19 persen atau meningkat dari 67,8 persen pada 2016.

“Untuk literasi keuangan sesuai data OJK kita baru mencapai 38,03 persen pada 2019, memang ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 29,7 persen pada tahun 2016," kata anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi.

Intan menekankan hal itu saat sosialisasi bertajuk ‘Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Indonesia Masa Depan’ di Tapos, Cilangkap, Kota Depok, Jumat 9 Desember 2022.

Kegiatan yang diikuti 180 pelaku UMKM digelar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Intan, BRI memiliki tiga strategi utama dalam upayanya meningkatkan financial literasi index.