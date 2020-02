Inter Milan Puncaki Klasemen Serie A Setelah Samai Rekor 1983

jpnn.com, MILAN - Inter Milan mencatat rekor luar biasa setelah meladeni tim satu kota; AC Milan dalam pekan ke-23 Serie A di Giuseppe Meazza, Senin (10/2) dini hari WIB.

Inter menang 4-2 setelah sempat tertinggal 0-2 di babak pertama. Opta melansir, kemenangan tersebut membuat Si Biru Hitam memenangi empat pertandingan Serie A berturut-turut melawan AC Milan, rekor baru sejak 1983.

Kemenangan tersebut sekaligus mebuat tim asuhan Antonio Conte memuncaki klasemen dengan 54 poin, angka yang sama dengan Juventus, tetapi Inter unggul selisih gol (28-21).

Ante Rebic membawa tim AC Milan unggul lebih dulu setelah mendapatkan assist dari Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-40. Enam kemudian Ibra menggandakan kedudukan sebelum babak pertama usai.

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020