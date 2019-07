Intip Kemewahan Hadiah Ulang Tahun Aurel Hermansyah, Harganya Wow

jpnn.com, JAKARTA - Aurel Hermansyah mendapat hadiah mewah di ulang tahunnya ke-21 dari sang ayah, Anang Hermansyah. Hadiah mewah itu sebuah mobil Mercedes-Benz berkelir merah.

Hal tersebut diketahui dari postingan akun Instagram pribadi Aurel Hermansyah. "Ga bisa berkata2 lagi selain terima kasih bunda dan pipi. Benar2 kaget banget! bisa tbtb udah sampe di jakarta sampe buru2 kejar pesawat kalian benar2 the bestt!!! LOVE U GUYSS SO MUCH," tulis Aurel.

Dari postingannya, Aurel sangat senang dengan kadonya mobil yang diberi pita berwana ungu di kap mesin. Aurel sendiri terlihat mengenakan dress berwarna putih dan bersandar di mobil sambil mengacungkan dua jarinya.





Aurel Hermansyah memamerkan mobil mewah pemberian ayahnya, Anang Hermansyah.

Jika melihat mobil dalam postingannya. Mobil itu ialah Mercedes-Benz A-Class, hatchback yang merupakan entry level dari jajaran mobil Mercy. Mobil tersebut memiliki karakter sangat kuat dan merupakan wajah baru.

Masuk ke bagian kabin, hatchback terbaru itu juga dilengkapi berbagai fitur mutakhir seperti sistem infotainment, dan MBUX (Mercedes-Benz User Experience). MBUX sendiri berfungsi sebagai layar informasi besar, serta pengontrol suhu ruangan yang terintegrasi.