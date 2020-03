Intip Performa Wuling di Pasar Mobil Bekas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sepak terjang Wuling Motors sejak 2017 terbilang cukup positif. Empat tahun berjalan, Wuling mampu mengisi 10 besar penjualan di pasar otomotif nasional.

Kendati demikian, Wuling masih memiliki pekerjaan besar untuk sepenuhnya mendapat kepercayaan konsumennya. Salah satunya soal resale value. Lantas bagaimana faktanya?

Berdasarkan data OLX.co.id, merek mobil Wuling faktanya masih sedikit dijual dengan status bekas. Namun begitu, produk Wuling jadi salah satu yang cukup banyak dicari.

Bahkan menurut Director of Vertical OLX Indonesia Agung Iskandar, Wuling Confero yang menjadi salah satu produk andalan Wuling Motors, selama 2019 jumlah iklan Wuling Confero membandingkan rasio peminatnya cukup bersaing.

Apalagi jika disandingkan dengan beberapa mobil buatan Jepang seperti Toyota Calya dan Daihatsu Sigra.

“Walaupun terhitung pendatang baru di pasar otomotif Indonesia, Wuling Motor bukan hanya bersaing cukup kompetitif di pasar mobil baru, akan tetapi juga cukup bersaing di pasar mobil bekas berdasarkan beberapa metrik yang kami lihat. Hal ini juga menyebabkan harga second Wuling cukup kompetitif di pasaran,” ungkap Agung Iskandar, dalam keterangan tertulis.

Untuk wilayah Jakarta, jika melihat harga Wuling Confero terbaru dijual Rp 149,8-195,3 juta on the road, maka di pasar mobil bekas online harga mobil Wuling Confero paling rendah masih di atas Rp 100-180 jutaan.

Di OLX, di area Jakarta, ada Wuling Confero tipe S 1.5 Lux Plus dengan transmisi manual lansiran 2018 dijual sekitar Rp 135 juta. Mengalami depresiasi Rp 30 jutaaan dari harga barunya senilai Rp 165, juta on the road di tahun yang sama.