Inul Daratista: Sangat Mengacaukan, Bukan Membantu Aku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Inul Daratista bakal jadi bintang tamu dalam episode terbaru I Can See Your Voice Indonesia.

Inul akan bertindak sebagai superstar yang bertugas menebak kualitas mystery singer untuk berduet dengannya di final stage.

"Untuk menebak mystery singer ini aku benar-benar menggunakan feeling. Kalau aku melihat dandanan, wajar mereka sangat sulit untuk ditebak," kata Inul Daratista.

Istri Mas Adam itu bakal dibantu sejumlah detective celebrity untuk menebak kualitas mystery singer

Detective celebrity yang akan tampil dalam I Can See Your Voice Indonesia kali ini yakni Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Wendy Cagur, Danang, Nita Thalia, dan Gitalia KDI.

Ditambah kehadiran Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai pemandu acara.

"Para detective itu menurut aku justru sangat mengacaukan, bukan membantu aku," kelakar Inul Daratista.

Sejumlah kejutan dan kelucuan terjadi dalam episode I Can See Your Voice Indonesia ini.