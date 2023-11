Investor Korsel Menjadikan Indonesia sebagai Tujuan Utama Berinvestasi

jpnn.com - JAKARTA - Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry in Indonesia Lee Kang Hyun menyebutkan bahwa investor Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Menurutnya, hal itu karena dipicu potensi investasi di Indonesia yang kian menjanjikan.

“Pengusaha-pengusaha Korea setelah habis pandemi mau (investasi) ke negara mana, urutan pertamanya Indonesia,” ucap Lee dalam workshop ketiga “Indonesia Next Generation Journalist Network in Korea”. Workshop yang digelar akhir Oktober itu merupakan kerja sama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation.

Lee mengaku setiap hari bisa bertemu tiga hingga empat calon investor dari Korea Selatan yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut dia, ada sejumlah peluang kerja sama yang dilihat para investor dari negeri ginseng tersebut.

Pertama, berpartisipasi dalam kebijakan hilirisasi, yakni sumber daya alam, seperti nikel, pasir kuarsa, bauksit, timah dan lain-lain untuk memperkuat rantai pasok global (semi-konduktor, solar panel, mobil, dan baterai kendaraan listrik).

Kemudian, pemanfaatan green energy dengan memanfaatkan potensi tenaga surya, air, geothermal, dan angin.

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara (KN) merupakan peluang investasi bagi perusahaan Korea dalam membangun green city, meningkatkan diversifikasi pada komposisi komoditas ekspor-impor kedua negara sebagal hasil pelaksanaan kebijakan hilirisasi,” jelasnya.

IKN menjadi salah satu target investor Korea untuk turut terlibat berkontribusi, termasuk yang utamanya adalah dari segi teknologi.

"Di IKN ada rencananya smart city. Jadi, ada yang kesempatan masa depan memang banyak sekali," tutur Lee.



