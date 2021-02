Irfan Sembiring 'Rotor' Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Musikus legendaris, Irfan Sembiring dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (16/2).

Kabar kepergian pendiri sekaligus gitaris band metal Rotor itu disampaikan sejumlah musisi di media sosial.

Salah satu sahabat, Stevi Item dari DeadSquad ikut menyampaikan kabar duka meninggalnya Irfan Rotor melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

"Berduka cita untuk @irfansembiring_rotor dari ROTOR, band thrash metal legend," ungkap Stevi Item, Selasa (16/2).

Stevi item mengaku punya rencana bertemu dengan Irfan Sembiring Rotor pekan ini.

Namun sayang, Irfan Sembiring Rotor harus berpulang hari ini.

"Seharusnya bertemu beliau minggu ini untuk meeting remake album Behind The Eight Ball. Semoga husnul khotimah. Selamat jalan Fan. Rest in power my hero," lanjut Stevi Item.

Irfan Sembiring dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit serangan jantung.