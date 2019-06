Irish Bella Hamil Anak Kembar, Ammar Zoni Bersorak

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah meliputi rumah tangga Ammar Zoni dan Irish Bella. Sang istri yang tengah hamil ternyata mengandung bayi kembar.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Ammar Zoni dan Irish Bella lewat vlog terbaru di Aish TV. Mereka membagikan momen saat diperiksa oleh dokter kandungan.

"Dan lihat this is our baby, twins alhamdulillah. Ya Allah subhanallah. We have baby twins," kata Ammar Zoni seperti dilihat JPNN.com.

Irish Bella tampak begitu bahagia saat mengetahui tengah hamil bayi kembar. Dia lantas mendapat sebuah ciuman dari Ammar Zoni yang bersorak kesenangan.

Sebelumnya, Irish Bella telah mengumumkan kabar kehamilan pada Mei 2019 lalu. Baginya, janin yang kini dikandungnya adalah kado terindah untuk pernikahannya dengan Ammar Zoni.

Ammar Zoni dan Irish Bella menikah pada 28 April 2019 lalu. Pernikahan digelar di salah satu lokasi outdoor di kawasan Jawa Barat. (mg3/jpnn)