ISACA Indonesia Lantik Pengurus Baru 2025-2027 di Annual General Meeting 2025

jpnn.com, JAKARTA - ISACA Indonesia Chapter resmi melantik kepengurusan baru periode 2025-2027 dalam acara Annual General Meeting (AGM) 2025 yang berlangsung bersamaan dengan Monthly Talk & Sharing Session dengan menghadirkan Sandiaga Uno dalam rangka mengdukung peran IT GRC dalam menarik investasi digital.

Proses pemilihan kepengurusan baru ini dilakukan secara transparan dan demokratis, menandai komitmen ISACA Indonesia dalam memperkuat tata kelola organisasi untuk mendukung transformasi digital yang lebih aman dan terpercaya.

Komitmen kepengurusan baru dalam meningkatkan IT GRC Presiden terpilih, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa kepengurusan baru ISACA Indonesia akan berfokus pada peningkatan IT Governance, Risk, and Compliance (IT GRC) serta memperkuat kesadaran akan pentingnya Cybersecurity, Audit, Digital Trust, dan Sertifikasi Profesional.

Kepengurusan baru juga berkomitmen untuk memperluas jaringan anggota serta meningkatkan kualitas program edukasi dan sertifikasi yang diberikan kepada para profesional di industri teknologi informasi.

Harun menyatakan bahwa ISACA Indonesia akan terus mendukung pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam membangun lingkungan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

"ISACA juga akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong investasi digital dan memperkuat ekosistem tata kelola TI di Indonesia," katanya.

Acara AGM ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian ISACA Indonesia selama periode sebelumnya, sekaligus merancang strategi baru dalam menghadapi tantangan teknologi dan keamanan siber di masa depan.

Susunan Kepengurusan ISACA Indonesia Chapter 2025-2027: