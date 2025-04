TSL 2025 Jadi Ajang Pamer Inovasi Pelajar di Bidang Sains dan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Teknik President University (Presuniv) memamerkan hasil inovasi teknologi di kompetisi sains dan teknologi atau Technology and Science in Life (TSL).

Event tahunan yang diselenggarakan Fakultas Teknik President University itu diikuti para siswa-siswi SMA/SMK se-Indonesia.

Dekan Fakultas Teknik Presuniv Yosef Barita Sar Manik, S.T., M.Sc, Ph.D, mengemukakan TSL 2025 ini merupakan ajang pamer inovasi para pelajar dalam bidang sains dan teknologi.

Baca Juga: Teknologi Baru Mesh Boost di Interkom Cardo Bikin Touring Makin Asyik dan Guyub

"Event ini sukses digelar. Sebanyak 19 tim siswa SMA/SMK dari seluruh Indonesia telah mengikuti acara ini," kata Yosef Manik di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Dia melanjutkan, setelah proses seleksi, 5 tim berhasil terpilih, yakni tim SMKN 2 Palembang, SMAN 1 Cikarang Utara, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, dan Penabur Intercultural Junior College Tanjung Duren.

Mereka mengikuti putaran final di Kampus President University, Cikarang.

Baca Juga: Gen Z Didorong Melek Finansial melalui Edukasi dan Inovasi Digital

Lulusan Post Doctoral dari Harvard University itu menjelaskan lebih lanjut bahwa pada putaran final, para finalis mengikuti proses penilaian karya oleh tim juri.

Selain itu, para peserta juga mengikuti pembekalan Empowering Indonesia’s Digital Talent: AI & IoT as the Game Changers, dan berpartisipasi dalam kegiatan A Day as an Engineering Student.