Iskandar Sutadisastra Berikan Kursus Bermain Gitar Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis pendidikan Iskandar Sutadisastra memberikan kursus bermain gitar secara gratis kepada anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu.

Pengajaran gratis itu diselenggarakan agar anak-anak tetap bisa mengembangkan minat dan bakatnya di masa pandemi Covid-19.

"Program belajar gitar gratis ini menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan mereka," kata Iskandar Sutadisastra ditemui awak media di sekolah Flying Star Daycare, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia menjelaskan bahwa metode pembelajaran dilakukan secara one on one atau satu siswa satu pengajar dan jarak antara mereka 1,5 meter, serta menggunakan masker.

"Jika dirasa sudah memungkinkan maka anak tersebut akan melanjutkan belajarnya secara online," ujarnya.

Pendiri Flying Star Daycare itu sudah menyiapkan gitar dan staf pengajar di bidangnya. Dia juga berniat melibatkan berbagai pihak untuk ikut dalam program tersebut.

"Misalnya dengan memberikan gitar, dengan begitu mereka (anak-anak, red) bisa bermain gitar di rumah," katanya.

Iskandar Sutadisastra telah menjalankan beberapa program pendidikan untuk masyarakat di bawah naungan Starisa School.