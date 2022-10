Istri Rio Alief Meninggal Dunia, Agnez Mo Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Agnez Mo turut berduka mendengar istri additional drumer band NOAH Rio Alief, Clerence Radhanta meninggal dunia.

Pelantun Coke Bottle itu mengucapkan belasungkawa melalui akunnya di Instagram, Selasa (18/10).

Menurut Agnez, dia jarang membagikan mengucapkan belasungkawa melalui media sosial.

Biasanya, lanjut Agnez, dia akan mengucapkan secara langsung kepada orang yang tengah mendapat musibah.

"But this time (tetapi kali ini), rasanya walau kita sudah mengobrol di text tadi, just want to say this again (hanya ingin mengucapkan ini lagi). Be Strong (tetap kuat)," tulis Agnez Mo.

Agnez juga meminta maaf lantara dirinya tak bisa hadir dan mengucapkan belasungkawa secara langsung lantaran masih berada di Amerika Serikat.

Dia juga mengungkapkan bahwa tim Agnez, Nezindahood, dan Happy Sunday berada di rumah duka.

"A Rest in peace (stirahat dalam damai), Clerence," lanjut Agnez Mo.