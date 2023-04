Isyana Sarasvati Menderita SLE, Harus Bolak-balik Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati mengabarkan bahwa dirinya didiagnosis menderita autoimun, salah satunya SLE (systemic lupus erythematosus).

Kondisi tersebut membuat dirinya harus bolak-balik masuk rumah sakit belakangan ini.

"Intinya, akhir tahun lalu aku didiagnosis autoimun, salah satunya SLE," ungkap Isyana Sarasvati melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (20/4).

Dihimpun dari berbagai sumber, SLE diketahui merupakan penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri.

Lupus SLE dapat mempengaruhi sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, hingga paru-paru.

Isyana Sarasvati mengungkapkan bahwa dirinya sekarang dalam tahap pemulihan.

Dia memastikan telah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit.

"Feeling so much better now," jelas pelantun My Mystery itu.