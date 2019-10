Iszur Muchtar: Indonesia Butuh Sosok Muda yang Kreatif

jpnn.com, CARTAGENA - Komedian Iszur Muchtar mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan penyegaran dari segala sisi. Ia pun setuju jika susunan kabinet SDM Unggul yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan orang-orang yang penuh inovasi.

Personel P-Project juga setuju dengan nama-nama calon menteri yang dipilih Jokowi. Di antaranya, Nadiem Makarim, Wishnutama hingga Erick Thohir.

Menurutnya, kehadiran sosok muda dalam kabinet Jokowi akan mendatangkan inovasi baru untuk Indonesia. "Seperti komitmen pak Jokowi kalau kita memerlukan kesegaran-kesegaran enggak harus satu yang monoton, beliau menyampaikan dalam pidatonya bahwa rutinitas itu akan menjadikan kita terbelenggu jadi harus ada inovasi baru," ujar Iszur dilansir dari Antara, Selasa (22/10).

Lanjut Iszur, sosok Nadiem dan Wishnutama adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang yang tidak umum atau out of the box. Hal ini justru dapat membuat Indonesia menjadi lebih maju.

"Nah, dengan adanya anak muda yang memunculkan ide-ide segar dan cara berpikirnya yang out of the box, saya pikir akan sangat baik walaupun ada yang enggak muda-muda amat kayak Erick Tohir," kata Iszur.

"Tapi dia kan wawasannya sudah dunia karena dia punya klub sepak bola, kita perlu orang-orang yang visinya global enggak hanya lokal karena targetnya di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang maju seperti yang Pak Jokowi bilang, jadi enggak bisa hanya duduk-duduk manis," sambungnya.(antara/jpnn)