Italia Berharap Federico Chiesa Bawa Gli Azzurri ke EURO 2024

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Italia mengincar kemenangan melawan Ukraina di laga lanjutan Kualifikasi EURO 2024.

Laga akbar Italia melawan Ukraina sendiri rencananya digelar di BayArena, Selasa (21/11) pukul 02.45 dini hari WIB.

Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti bertekad meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke EURO 2024.

Saat ini, Italia dan Ukraina masih berpeluang melangkah ke ajang antarnegara di benua biru tersebut.

Pada tabel klasemen, Italia dan Ukraina mengoleksi poin sama yakni 13 hanya berbeda selisih angka.

Tidak heran mantan manajer AS Roma itu menargetkan meraih kemenangan untuk mengamankan tiket posisi runner up Grup C Kualifikasi EURO 2024.

“Laga melawan Ukraina akan seperti final. Tentu tidak mudah menebak siapa yang menjadi pemenang mengingat kedua tim bertekad meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak utama EURO 2024,” ungkap Spalletti dalam Football Italia.

Timnas Italia wajib waspada dengan beberapa pemain Ukraina seperti Mykhailo Mudryk, Oleksandr Zinchenko, hingga Artem Dovbyk.